Зеленський передав вінок до могили батька Порошенка через 4 години після похорону: фото



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Зеленський передав вінок до могили батька Порошенка Фото: Юрій Бірюков / Facebook

19 червня церемонія прощання Олексієм Порошенком відбулася в Києві

До могили покійного батька п'ятого президента України Петра Порошенка — Олексія привезли вінок від чинного Глави держави Володимира Зеленського за 4 години після похорону.

Про це повідомив в Facebook ексрадник п’ятого президента Юрій Бірюков.

19 червня церемонія прощання Олексієм Порошенком відбулася в Києві. Її відвідали, в тому числі, колишній міністр оборони Валерій Гелетей, ексгубернатор Миколаївської області Олексій Савченко, колишній депутат Сергій Березенко, журналіст і політолог Тарас Березовець, колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Президент України Володимир Зеленський наразі, як відомо, перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з тим, що у його дружини Олени виявили Covid-19. Він не відвідує масові заходи та перебуває під наглядом лікарів. На церемонії прощання з Олексієм Порошенком, яка відбулася клубі Кабінету Міністрів на вулиці Інститутській, Зеленський також не був присутній.

За словами ексрадника п’ятого президента Юрія Бірюкова, натомість Зеленський передав поминальний вінок. Однак він був покладений до могили через 4 години після того, як церемонія прощання була завершена.

«Я не знаю як це все прокоментувати, тому залишу це на ваш розсуд. Загалом, історія наступна. Закінчився похорон батька Петра Олексійовича, всі сказали всі належні слова, всі, хто приїхав, висловили співчуття родині. Все закінчилося. За 4 (ч.о.т.и.р.и) години після цього на кладовище приїхала машина, і двоє людей вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками, скромно поставили до загальної маси квітів і вінків ще один вінок. Від Зеленського», — написав Бірюков, опублікувавши відповідні фото.

Бірюков розкритикував такий вчинок Зеленського, зазначивши, що це — «цирк».

«З одного боку, ну, так, тобто таки помітив, тобто зважився. З іншого боку, бути нормальним йому не вдається взагалі ніяк? Без оцього всього цирку? Ось як це?», — обурився він.

Нагадаємо, похорон Олексія Івановича Порошенка, батька п'ятого президента України, перенесли на 19 червня через суд над Петром Порошенком. За інформацією ЗМІ, батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер унаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що його сина викликають у суд для обрання запобіжного заходу, а прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.