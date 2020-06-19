Financial Times: Союзники застерігають Зеленського від зведення політичних рахунків з Порошенком



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Петро Порошенко біля Печерського суду у Києві, 18 червня 2020 року Фото: Sergei Supinsky/AFP

Зеленський неодноразово обіцяв притягнути п'ятого президента до відповідальності, заявивши журналістам, що «вирок Порошенку ще попереду»

Союзники України застерігають Володимира Зеленського від зведення політичних рахунків із Петром Порошенком. Про це пише впливове видання Financial Times.

У статті Романа Олеарчика також йдеться про те, що прокурори відмовляються від поспішних звинувачень у корупції проти колишнього президента Порошенка.

«Українські прокурори відмовилися від звинувачень у корупції проти колишнього президента Петра Порошенка після того, як західні прихильники Києва застерегли його наступника Володимира Зеленського проти «зведення рахунків» з політичними конкурентами. Офіс Генерального прокурора був готовий просити негайного арешту Порошенка під час судового засідання у четвер - за день до того, як колишній український лідер мав бути присутнім на похороні батька - натомість попросив суддю забезпечити співпрацю Порошенка зі слідчими, залишаючи його на волі», - йдеться у публікації.

Автор зазначає, що звинувачення Порошенка у незаконному призначенні старшого офіцера зовнішньої розвідки під час президентства – одне з майже 20 різних розслідувань щодо його керівництва.

«Порошенко, який керував Україною у 2014-19 роках, сказав, що розслідування були «сміттям». Шквал розслідувань щодо Порошенка викликав занепокоєння, що Зеленський, який переміг Порошенка у 2019 році, обіцяючи очищення судової системи, відхилився від реформ і вдався до використання судової системи для переслідування політичних суперників», - пише видання.

Напередодні появи у суді колишнього президента представники США та Європи застерегли Зеленського від політично мотивованих юридичних дій.

«Система правосуддя не повинна використовуватися з метою зведення політичних рахунків», - сказано в повідомленні Посольства США в Києві в твіті. «Правосуддя в Україні потрібно здійснювати неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети - більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», - написала в своєму твітері Мелінда Сіммонс, посол Великобританії в Україні.

Дональд Туск, президент Європейської народної партії, правоцентристської групи в Європейському парламенті, в яку входять кілька керівних партій ЄС, заявив, що ЄНП «дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не повинні нагадувати політично вмотивовані переслідування, а також не бути політично вмотивованими проти окремих політичних опонентів».

«Україна не повинна втрачати свій шанс взяти на себе зобов'язання щодо своєї програми реформ», - додав Туск.

Коли минулого тижня прокурори оприлюднили Порошенку повідомлення про підозру, Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні, написав твіт: «Вибір, кого переслідувати, – це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення – будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня» [День незалежності]».

Видання нагадує, що під час своєї передвиборчої кампанії минулої весни Зеленський капіталізував антиелітні настрої проти Порошенка, звинувачуючи тодішнього президента у корупції та неспроможності закінчити війну з Росією на сході України. На виборах Зеленський отримав 73% голосів, але зараз його рейтинг знизився до 40%.

«Проводячи деякі важливі реформи, він відступив від обіцянок припинити війну та реформувати корумповану судову систему в Україні. Києву знадобилися місяці, щоб домогтися порятунку від МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів після того, як влада неохоче підтримала банківську реформу», - пише автор статті.

«Зеленський, однак, неодноразово обіцяв притягнути Порошенка до відповідальності, заявивши журналістам минулого місяця: «Вирок Порошенку ще попереду». У суді в четвер Порошенко звернувся з коментарями до свого наступника: «Ми не ваші вороги», - сказав він. «Наш ворог - Путін. Нам потрібно рішуче об’єднатися», - пише видання.

Financial Times також зазначає, що у четвер парламент України відхилив програму реформ, запропоновану урядом Зеленського. Це голосування демонструє, як колишній комік, який грав вигаданого президента перед тим, як його обрали, протягом останніх місяців бореться за контроль навіть над власною партією «Слуга народу», яка складає правлячу парламентську більшість – резюмує автор.

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