Посол Британії розказала, коли буде запущено безвіз з Україною

Лондон чекає завершення розслідування факту отримання українського паспорта кілером Осмаєва

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом. За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських



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Лондон чекає завершення розслідування факту отримання українського паспорта кілером Осмаєва

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом. За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.

«Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян», - заявила в інтерв’ю «Новому врємєні» Джудіт Гоф.

Нагадаємо, відразу ж після першого замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуеву в Києві, який відбувся 1 червня, нардеп від Народного фронту і член колегії МВС Антон Геращенко заявляв, що кілер, який напав на них, отримав українські документи у лютому 2016 року.

«Буквально протягом п'яти днів він оформив собі і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт, і довідку про ідентифікаційний код», - стверджував Геращенко.

Повідомлялося також, що відразу після замаху у кілера виявили український закордонний паспорт.

Як повідомлялося, в Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

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