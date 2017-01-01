Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року
- 21 Грудня, 14:00
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ТОП-10 іноземних і українських послів
Інститут світової політики оприлюднив щорічний рейтинг найефективніших послів 2017 року. В експертному опитуванні взяли участь близько 70 експертів - політологів, журналістів, політиків.
«Це було непросте завдання – виставити бали кожному дипломату. І зрозуміло, чому. Як відомо, тривають дискусії, чим є насправді дипломатія – наукою чи мистецтвом. На мою думку, це скорше мистецтво. Це мистецтво поєднання натиску та поступок, розуму та такту, публічності та непублічної роботи, ерудиції та гри», - наголосив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
Новопризначений виконавчий директор Інституту Євген Магда представив двох своїх заступників - Наталю Іщенко та Миколу Бєлескова, які і провели церемонію нагородження ТОП-10 Надзвичайних і повноважних послів 2017 року.
Представляючи переможців, Євген Магда сказав, що символічно, що «нагородження ми проводимо напередодні Дня дипломата та в рік 100-річчя української дипломатії. Також не випадково у десятці закордонних послів в Україні є фактично представники всіх країн, які сьогодні є провідними стратегічними партнерами нашої держави».
Згідно результатів опитування, десятки переможців у кожній номінації сформовані наступним чином:
- Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович
- Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук
- Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі
- Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф
- Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло
- Надзвичайний і Повноважний посол Литви в Україні Марюс Януконіс
- Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель
- Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков
- Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон
- Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі.
(для перегляду рейтингу натисніть на зображення)
Вітчизняна десятка:
- Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба
- Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий
- Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко
- Постпред України при ООН Володимир Єльченко
- Надзвичайний і Повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба
- Надзвичайний і Повноважний посол Укріїни у Німеччині Андрій Мельник
- Надзвичайний і Повноважний посол України у Польщі - Андрій Дещиця
- Надзвичайний і Повноважний посол України у Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький
- Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур
- Надзвичайний і Повноважний посол України в Грузії Ігор Долгов.
Експерти, які приймали участь в опитуванні:
(для перегляду рейтингу натисніть на зображення)
Інститут світової політики також висловлює вдячність директору Дипломатичної академії Сергію Корсунському за сприяння в проведенні заходу.
Фото: Станіслав Груздєв