Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року

ТОП-10 іноземних і українських послів

Інститут світової політики оприлюднив щорічний рейтинг найефективніших послів 2017 року. В експертному опитуванні взяли участь близько 70 експертів - політологів, журналістів, політиків. «Це було непросте завдання – виставити бали кожному дипломату. І зрозуміло, чому. Як відомо, тривають дискусії, чим є насправді дипломатія –

Нагорода «TOP-10 Ambassador 2017»

ТОП-10 іноземних і українських послів

Інститут світової політики оприлюднив щорічний рейтинг найефективніших послів 2017 року. В експертному опитуванні взяли участь близько 70 експертів - політологів, журналістів, політиків.

«Це було непросте завдання – виставити бали кожному дипломату. І зрозуміло, чому. Як відомо, тривають дискусії, чим є насправді дипломатія – наукою чи мистецтвом. На мою думку, це скорше мистецтво. Це мистецтво поєднання натиску та поступок, розуму та такту, публічності та непублічної роботи, ерудиції та гри», - наголосив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Новопризначений виконавчий директор Інституту Євген Магда представив двох своїх заступників - Наталю Іщенко та Миколу Бєлескова, які і провели церемонію нагородження ТОП-10 Надзвичайних і повноважних послів 2017 року.

Представляючи переможців, Євген Магда сказав, що символічно, що «нагородження ми проводимо напередодні Дня дипломата та в рік 100-річчя української дипломатії. Також не випадково у десятці закордонних послів в Україні є фактично представники всіх країн, які сьогодні є провідними стратегічними партнерами нашої держави».

Згідно результатів опитування, десятки переможців у кожній номінації сформовані наступним чином:

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло Надзвичайний і Повноважний посол Литви в Україні Марюс Януконіс Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

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Вітчизняна десятка:

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко Постпред України при ООН Володимир Єльченко Надзвичайний і Повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба Надзвичайний і Повноважний посол Укріїни у Німеччині Андрій Мельник Надзвичайний і Повноважний посол України у Польщі - Андрій Дещиця Надзвичайний і Повноважний посол України у Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур Надзвичайний і Повноважний посол України в Грузії Ігор Долгов.

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Експерти, які приймали участь в опитуванні:

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Інститут світової політики також висловлює вдячність директору Дипломатичної академії Сергію Корсунському за сприяння в проведенні заходу.

Фото: Станіслав Груздєв