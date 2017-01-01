  1. Головна
  2. Статті
    Статті

    Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року

    ТОП-10 іноземних і українських послів
    Інститут світової політики оприлюднив щорічний рейтинг найефективніших послів 2017 року. В експертному опитуванні взяли участь близько 70 експертів - політологів, журналістів, політиків. «Це було непросте завдання – виставити бали кожному дипломату. І зрозуміло, чому. Як відомо, тривають дискусії, чим є насправді дипломатія –
    • Інститут світової політики
    • 21 Грудня, 14:00
    • Розсилка
    Нагорода&nbsp;&laquo;TOP-10 Ambassador 2017&raquo;
    Нагорода «TOP-10 Ambassador 2017»

    ТОП-10 іноземних і українських послів

    Інститут світової політики оприлюднив щорічний рейтинг найефективніших послів 2017 року. В експертному опитуванні взяли участь близько 70 експертів - політологів, журналістів, політиків.

    «Це було непросте завдання – виставити бали кожному дипломату. І зрозуміло, чому. Як відомо, тривають дискусії, чим є насправді дипломатія – наукою чи мистецтвом. На мою думку, це скорше мистецтво. Це мистецтво поєднання натиску та поступок, розуму та такту, публічності та непублічної роботи, ерудиції та гри», - наголосив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

    Новопризначений виконавчий директор Інституту Євген Магда представив двох своїх заступників - Наталю Іщенко та Миколу Бєлескова, які і провели церемонію нагородження ТОП-10 Надзвичайних і повноважних послів 2017 року.

    Представляючи переможців, Євген Магда сказав, що символічно, що «нагородження ми проводимо напередодні Дня дипломата та в рік 100-річчя української дипломатії. Також не випадково у десятці закордонних послів в Україні є фактично представники всіх країн, які сьогодні є провідними стратегічними партнерами нашої держави».

    Згідно результатів опитування, десятки переможців у кожній номінації сформовані наступним чином:

    1. Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович
    2. Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук
    3. Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі 
    4. Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф
    5. Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло
    6. Надзвичайний і Повноважний посол Литви в Україні Марюс Януконіс
    7. Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель
    8. Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков 
    9. Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон
    10. Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

    (для перегляду рейтингу натисніть на зображення)

    Читайте також

    Вітчизняна десятка:

    1. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба
    2. Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий 
    3. Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко
    4. Постпред України при ООН Володимир Єльченко
    5. Надзвичайний і Повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба 
    6. Надзвичайний і Повноважний посол Укріїни у Німеччині Андрій Мельник
    7. Надзвичайний і Повноважний посол України у Польщі - Андрій Дещиця
    8. Надзвичайний і Повноважний посол України у Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький
    9. Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур
    10. Надзвичайний і Повноважний посол України в Грузії Ігор Долгов.
    (для перегляду рейтингу натисніть на зображення)

    Експерти, які приймали участь в опитуванні:

    (для перегляду рейтингу натисніть на зображення)

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Голова Правління "Інституту світової політики" Віктор Шлінчак
    Посол ЄС Хюг Мінгареллі отримав нагороду від керівництва Інституту - директора Євгена Магди та заступника директора Наталії Іщенко
    Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року
    Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року
    Аналітик Інститут Микола Бєлєсков
    Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року
    Посол Канади Роман Ващук та заступник директора "Інституту світової політики" Наталія Іщенко
    Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков та посол Канади Роман Ващук
    Інститут світової політики назвав топ-послів 2017 року
    Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков отримує нагороду


    Інститут світової політики також висловлює вдячність директору Дипломатичної академії Сергію Корсунському за сприяння в проведенні заходу.

    Фото: Станіслав Груздєв

    Читайте також
    ЄС дипломатія США НАТО ООН рейтинг Олександр Щерба Андрій Шевченко посол Андрій Мельник Марі Йованович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ