Посол України в Ізраїлі приступив до виконання обов'язків

Корнійчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль указом президента №385 / 2020 10 вересня 2020

Новопризначений посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вручив копії Вірчих грамот главі державного протоколу МЗС Ізраїлю Гілу Хаскелю.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі в соцмережі Facebook.

«У цей же день відбулася зустріч посла Євгена Корнійчука з заступником Генерального директора МЗС Ізраїлю, Директором Департаменту Євразії Гарі Кореном, який привітав посла України з початком його місії в Державі Ізраїль, побажавши плідної роботи і успіхів в просуванні двостороннього співробітництва», – наголошується в повідомленні.

У посольстві також зазначили: «Сторони обмінялися думками з актуальних питань та перспектив подальшого розвитку українсько–ізраїльських відносин».

У відповідності з дипломатичним протоколом, вручення копій Вірчих грамот є першим формальним кроком, необхідним для початку виконання представником іноземної держави своїх функцій в країні перебування.

Корнійчук – український політик, дипломат, народний депутат України V і VI скликань, 1–й заступник міністра юстиції України (з листопада 2007 по березень 2010 року), екс–голова Української соціал–демократичної партії. У різний час обіймав посади консула України в Нью–Йорку, завідувача відділу міжнародних договорів МЗС України, старшого викладача Дипломатичної академії при МЗС України, старшого партнера юридичної фірми «Магістр & Партнери».

Корнійчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль указом Президента №385 / 2020 10 вересня 2020.