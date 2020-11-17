Новий скандал у «Слузі народу». Депутати під час засідання Ради діляться «порнухою»

У 62-річного Анатолія Драбовського в телефоні багато еротичного відео

Депутат від «Слуги народу» Анатолій Драбовський поділився «порнушкою» з однопартійцем Олегом Тарасовим

Народного депутата від партії «Слуга народу» Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео своєму однопартійцю Олегу Тарасову під час перерви в засіданні Верховної Ради. Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram.

«А хулі, Богдан Яременко бл@дей з парламента замовляв, то хіба цим утиркам порнушкою бавитися нізя? А тим часом парламент відмовився скасовувати дурість вихідного дня!», ─ написав Мосійчук.

На кадрах, знятих журналістом Олексієм Липовецьким видно, що в телефоні парламентаря збережені еротичні зображення.

До відома, 62-річний Драбовський в 2019 році був обраний народним депутатом Верховної ради України від партії«Слуга народу» по виборчому округу № 12 у Вінниці. До цього він працював ректором Вінницького кооперативного інституту.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.