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    Новий скандал у «Слузі народу». Депутати під час засідання Ради діляться «порнухою»

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    У 62-річного&nbsp;Анатолія Драбовського в телефоні багато еротичного відео - Новий скандал у «Слузі народу». Депутати під час засідання Ради діляться «порнухою»
    У 62-річного Анатолія Драбовського в телефоні багато еротичного відео

    Депутат від «Слуги народу» Анатолій Драбовський поділився «порнушкою» з однопартійцем Олегом Тарасовим

    Народного депутата від партії «Слуга народу» Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео своєму однопартійцю Олегу Тарасову під час перерви в засіданні Верховної Ради. Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram.

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    «А хулі, Богдан Яременко бл@дей з парламента замовляв, то хіба цим утиркам порнушкою бавитися нізя? А тим часом парламент відмовився скасовувати дурість вихідного дня!», ─ написав Мосійчук.

    На кадрах, знятих журналістом Олексієм Липовецьким видно, що в телефоні парламентаря збережені еротичні зображення.

    До відома, 62-річний Драбовський в 2019 році був обраний народним депутатом Верховної ради України від партії«Слуга народу» по виборчому округу № 12 у Вінниці. До цього він працював ректором Вінницького кооперативного інституту.

    Як повідомлялося, сьогодні, 17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    Теги: Верховна Рада депутат Ігор Мосійчук партії скандал Telegram порнографія парламент Богдан Яременко
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