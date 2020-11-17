Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення

Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати

Міністерство закордонних справ Білорусі у відповідь на введення нових санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Про це повідомляє провладне білоруське видання «Белта».

Як зазначили в білоруському МЗС, санкції не мають перспектив та матимуть лише негативний ефект для всіх сторін.

«Рекомендуємо високопоставленим європейським посадовцям враховувати дану інформацію під час планування поїздок», – цитує видання заяву МЗС Білорусі.

Нагадаємо, що Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.