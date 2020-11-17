Євросолідарність вимагає від НАБУ розслідувати розкрадання «коронавірусного» фонду

Ми просимо НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету міністрів кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань - ЄС

Спрямовуємо повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ щодо нецільового використання коштів ковідного фонду, – повідомила Федина

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання урядовцями та посадовими особами коштів «коронавірусного» фонду. Про це повідомили депутати Софія Федина і Володимир Ар’єв на брифінгу.

«Від імені фракції «Європейська солідарність» хочемо оголосити, що спрямовуємо повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання коштів ковідного фонду», – повідомила Софія Федина.

За словами депутатки, в той час коли катастрофічно зростає кількість хворих щодня, критично не вистачає засобів лікування, медикаментів, апаратури і ліжко-місць, кошти з коронавірусного фонду витрачаються не на медичні потреби.

«Також маємо заяву наших закордонних партнерів щодо коштів, які нам надав на боротьбу з коронавірусом Європейський Союз, які теж були у ковідному фонді, і у яких виникають питання – куди ці кошти пішли», – наголосила депутатка.

«На наше переконання розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету міністрів України було здійснене нецільове використання бюджетних коштів та здійснено видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону «Про державний бюджет 2020 року». Це свідчить про те, що в діях окремих службових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України», – наголосила Софія Федна.

«Ми просимо НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету міністрів кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування», – повідомила депутатка.

Володимир Ар’єв нагадав, що кілька днів тому колишній міністр фінансів, ексрадник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив про масштабні розкрадання коштів і нецільове використання у розмірі від 36 до 40% коштів від тих, які виділялися на будівництво і реконструкцію доріг.

«Є абсолютно конкретні приклади. Наприклад, було виділено 12 мільярдів гривень на будівництво 30 кілометрів дороги Дніпро – Решетилівка. Це ціна, яка в 4 рази перевищує європейські ціни на будівництво доріг. При попередній владі такі суми на будівництво нової дороги використовувалися на ділянці довжиною понад 80 кілометрів», – зауважив депутат.

За його словами, переможець тендеру має відношення до картелю, про який говорив ексміністр фінансів Уманський.

«Загалом існує схема, по якій Кабінет міністрів України виділяє кошти, щоб освоювати їх на будівництво доріг лише Національній асоціації доріг України і тим, хто до неї входить. Інші, хто туди не входять, не мають жодної можливості взагалі брати участь в тендерах. Тобто відбувається «розпил» між своїми», – сказав Ар’єв.

Депутат підкреслив: «На дороги витрачено 20 мільярдів, а на закупку апаратів ШВЛ витрачено лише 40 мільйонів гривень. Не закуповувалися в достатній кількості кисневі концентратори, не виділилися кошти взагалі, щоб підготувати приймальні відділення».

«Європейська солідарність» зараз вимагає він НАБУ відкрити кримінальне провадження і розслідувати, яким чином виділялися кошти, яким чином розподілялися і яким чином витрачалися. І я думаю, що корупції там буде більш, ніж достатньо», – резюмував Володимир Ар’єв.