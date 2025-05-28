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Постачання зброї з-за кордону. Зеленський оцінив ситуацію станом на кінець весни

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Постачання зброї з-за кордону. Зеленський оцінив ситуацію станом на кінець весни
Зеленський повідомив, що постачання озброєння для української армії не припиняється, однак безкоштовної допомоги стає менше
Фото: Офіс президента

Глава держави: «Безкоштовна допомога зменшується, а у війни апетит не зменшується»

Постачання озброєння для української армії не припиняється, однак безкоштовної допомоги стає менше, і дедалі частіше Україна змушена закуповувати зброю власним коштом. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, виникає потреба самостійно фінансувати закупівлю озброєння, зокрема артилерійські снаряди, систем протиповітряної оборони та інше. «Поставки не зупинені, вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок – в основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні. А потім менеджментом займаються відповідні інституції. Ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас», – наголосив президент.

Зеленський звернув увагу на те, що війна не втрачає інтенсивності, тож потреба в озброєнні залишається стабільно високою. При цьому обсяги міжнародної допомоги можуть скорочуватися. «Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що вона безкоштовна, а у війни апетит не зменшується… Війна ось така, яка є», – сказав він. І додав: «Тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів».

Окремо президент підкреслив потребу в розвитку вітчизняного оборонного виробництва. З його слів, щоб забезпечити армію всім необхідним, Україні щороку потрібно щонайменше $30 млрд на ракетну програму, артилерію та інше озброєння, яке Україна здатна виробляти самостійно.

«Я би хотів, щоб ми отримали $30 млрд для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей», – пояснив Зеленський.

Окремо глава держави подякував Європейському Союзу за фінансову допомогу на закупівлю артилерійських снарядів. З його слів, вдалося знайти дві третини необхідної суми для зовнішніх закупівель боєприпасів на рік.

«Артилерійськими снарядами, наприклад, займається Європейський Союз. Я їм (Європейському Союзу, – «Главком») дякую, особливо Урсулі. Ми знайшли дві третини грошей на артилерійські снаряди на зовнішніх закупках. Це не про внутрішнє виробництво, а про зовнішній пакет, який нам був потрібен на рік», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 27 травня президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами щодо інвестицій у власне виробництво озброєння – зокрема дронів і далекобійних ракет.

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Теги: озброєння Володимир Зеленський Європейський союз

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