Міноборони ввело в експлуатацію пристрої для піхоти, які виготовили українські зброярі

До використання в ЗСУ допустили триногу-мортиру для автоматичного станкового гранатомета

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони низку пристроїв та пристосувань для зручності використання стрілецької зброї та гранатометів. Як передає «Главком», про це повідомили в Міноборони.

Зокрема, до використання в ЗСУ допустили триногу-мортиру для автоматичного станкового гранатомета Mk 19 калібру 40 мм, малу піхотну триногу для великокаліберного кулемета Browning M2, універсальне кріплення-ложемент та стійку в кузов пікапа.

Тринога-мортира, створена українськими інженерами, дозволяє гранатометникам використовувати зброю по навісних траєкторіях із закритих позицій. В оборонному відомстві зазначили, що пристрій має міцну конструкцію та ходові гвинти, що забезпечують стабільність та плавність регулювання вертикального і горизонтального кутів наведення.

Мала піхотна тринога – це вітчизняний аналог оригінальної триноги для великокаліберного кулемета іноземного виробництва. Вона легко розкладається та встановлюється на стаціонарній позиції. Крім того, з додатковими адаптерами вона може використовуватись з широкою лінійкою моделей кулеметів та гранатометів.

Універсальне кріплення-ложемент оптимізує монтаж зброї на піхотні триноги, автомобільну техніку, плавзасоби, бронетехніку, наземні роботизовані комплекси чи автоматизовані турелі. При використанні кріплення з великокаліберним кулеметом конструкція забезпечує зменшення віддачі при стрільбі.

Універсальна стійка призначена для обладнання великокаліберними кулеметами автомобілів з кузовом пікап. Конструкція має винос щодо центру монтажу для компенсації довжини зброї, зручного розташування кулеметника в кузові та можливості роботи з двома осями обертання.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських окупантів, наголосили в Міноборони.

«Главком» повідомляв, що раніше у лютому цього року Міністерство оборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Як запевнив очільник відомства Рустем Умєров, військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн.

Цього року європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Це буде вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України.