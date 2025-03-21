Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони ввело в експлуатацію пристрої для піхоти, які виготовили українські зброярі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони ввело в експлуатацію пристрої для піхоти, які виготовили українські зброярі
Мала піхотна тринога – це вітчизняний аналог оригінальної триноги для великокаліберного кулемета іноземного виробництва
фото: Міноборони

До використання в ЗСУ допустили триногу-мортиру для автоматичного станкового гранатомета

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони низку пристроїв та пристосувань для зручності використання стрілецької зброї та гранатометів. Як передає «Главком», про це повідомили в Міноборони.

Зокрема, до використання в ЗСУ допустили триногу-мортиру для автоматичного станкового гранатомета Mk 19 калібру 40 мм, малу піхотну триногу для великокаліберного кулемета Browning M2, універсальне кріплення-ложемент та стійку в кузов пікапа. 

Тринога-мортира, створена українськими інженерами, дозволяє гранатометникам використовувати зброю по навісних траєкторіях із закритих позицій. В оборонному відомстві зазначили, що пристрій має міцну конструкцію та ходові гвинти, що забезпечують стабільність та плавність регулювання вертикального і горизонтального кутів наведення. 

Мала піхотна тринога – це вітчизняний аналог оригінальної триноги для великокаліберного кулемета іноземного виробництва. Вона легко розкладається та встановлюється на стаціонарній позиції. Крім того, з додатковими адаптерами вона може використовуватись з широкою лінійкою моделей кулеметів та гранатометів.

Універсальне кріплення-ложемент оптимізує монтаж зброї на піхотні триноги, автомобільну техніку, плавзасоби, бронетехніку, наземні роботизовані комплекси чи автоматизовані турелі. При використанні кріплення з великокаліберним кулеметом конструкція забезпечує зменшення віддачі при стрільбі.

Універсальна стійка призначена для обладнання великокаліберними кулеметами автомобілів з кузовом пікап. Конструкція має винос щодо центру монтажу для компенсації довжини зброї, зручного розташування кулеметника в кузові та можливості роботи з двома осями обертання. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських окупантів, наголосили в Міноборони.

«Главком» повідомляв, що раніше у лютому цього року Міністерство оборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Як запевнив очільник відомства Рустем Умєров, військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн. 

Цього року європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Це буде вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України.

Читайте також:

Теги: Міноборони військові війна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венеціанська комісія надала детальний аналіз міжнародних стандартів
Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні
19 березня, 12:24
Чи готовий Трамп тиснути на Путіна заради миру?
Чи готовий Трамп зіграти своїми «картами» заради миру?
14 березня, 17:23
11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
11 березня, 19:19
Та ситуація, коли мир може видатися важчим і підступнішим за війну. Що каже український фронт про можливе перемир’я?
Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого? Технології війни
11 березня, 10:01
Банки виявились не готовими до ініціатив Євросоюзу
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
10 березня, 08:58
США та Росія говорять про співпрацю
Атака дронів та співпраця США з Росією: головне за ніч
27 лютого, 06:24
Путін також пропонує Трампу угоду про доступ до російських рідкісноземельних матеріалів
Існує один варіант для США стати переможцем
26 лютого, 14:04
У 2004 році Омельченко постав перед важким вибором: підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або Януковича
ООН перевершила навіть Олександра Олександровича Омельченка
25 лютого, 10:20
Мітинг у Празі став однією із сотень заходів в межах глобальної адвокаційної кампанії Світового конґресу українців (СКУ) StandWithUkraine
У Празі та Брюсселі відбулись багатотисячні мітинги на підтримку України
23 лютого, 22:16

Події в Україні

Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Міноборони ввело в експлуатацію пристрої для піхоти, які виготовили українські зброярі
Міноборони ввело в експлуатацію пристрої для піхоти, які виготовили українські зброярі
«Ми чекаємо від партнерів тиску на РФ». Зеленський відреагував на нічну атаку
«Ми чекаємо від партнерів тиску на РФ». Зеленський відреагував на нічну атаку
У Рівному відкрито перший в Україні Центр захисту прав дитини
У Рівному відкрито перший в Україні Центр захисту прав дитини
Справа про незаконний перетин держкордону «митцями». В ексзаступника Мінкульту пройшли обшуки
Справа про незаконний перетин держкордону «митцями». В ексзаступника Мінкульту пройшли обшуки
Втрати ворога станом на 21 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
24K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
22K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
21K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
8156
Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Мазур

Новини

Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua