Головна Країна Політика
search button user button menu button

Європа проінвестує виробництво української далекобійної зброї – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Європа проінвестує виробництво української далекобійної зброї – Зеленський
За словами президента, українська влада залучає підприємства до виробництва зброї
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна збирається наростити вітчизняне виробництво дронів та ракет

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. Йдеться про безпілотники та далекобійне озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Влада продовжує залучати підприємства до виробництва зброї.

«Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань», – каже він.

Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на дії Російської Федерації дзеркально. «Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми», – пояснив глава нашої держави.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg. Водночас він додав, що рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву.  «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. За словами президента, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.

Читайте також:

Теги: зброя Володимир Зеленський озброєння інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський нагородив орденом «Золота Зірка» старшого лейтенанта Ростислава Кондрича
Зеленський привітав прикордонників зі святом
30 квiтня, 20:07
За словами глави нашої держави, він чекає на результати розмови з Трампом
Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом
1 травня, 19:35
Трамп задумався про вихід із мирних переговорів через їхню складність
Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times
1 травня, 07:58
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
7 травня, 10:52
9 травня у Львові перебувало 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде видаватиметься як його повна поразка
Зеленський повідомив, які питання хоче обговорити з Путіним
14 травня, 09:30
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
17 травня, 18:50
Зеленський завадив поверненню Росії на міжнародну футбольну арену?
Пропагандисти Путіна стверджують: Зеленський зірвав обговорення повернення Росії в міжнародний футбол
19 травня, 15:01
Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
22 травня, 21:11

Політика

Європа проінвестує виробництво української далекобійної зброї – Зеленський
Європа проінвестує виробництво української далекобійної зброї – Зеленський
Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі
Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі
РФ готується до нових наступів та продовжує штурми – Зеленський
РФ готується до нових наступів та продовжує штурми – Зеленський
Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич
Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич
Європарламентарі вимагають відкритості у справі екснардепа Грановського
Європарламентарі вимагають відкритості у справі екснардепа Грановського
Зеленський пояснив, що Путін хоче показати масованими обстрілами
Зеленський пояснив, що Путін хоче показати масованими обстрілами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
41K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
35K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
24K
Українці масово купують житло в одній країні за готівку
22K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua