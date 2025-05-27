Європа проінвестує виробництво української далекобійної зброї – Зеленський

Україна збирається наростити вітчизняне виробництво дронів та ракет

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. Йдеться про безпілотники та далекобійне озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Влада продовжує залучати підприємства до виробництва зброї.

«Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань», – каже він.

Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на дії Російської Федерації дзеркально. «Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми», – пояснив глава нашої держави.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg. Водночас він додав, що рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву. «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. За словами президента, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.