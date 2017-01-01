Мосійчук, який оклигав після замаху, ледь не побив Саакашвілі у прямому ефірі (Відео)

Нардеп вважає, що Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні

Екс-голову Одеської Обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі ледь не побив в прямому ефірі депутат Верховної Ради (фракція Радикальної партії) Ігор Мосійчук. Про це повідомляє Realist. Ефір за участю Саакашвілі став одним з перших появ Мосійчука на публіці після замаху на нього. Депутат звинуватив Саакашвілі в тому, що той порушує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп вважає, що Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні

Екс-голову Одеської Обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі ледь не побив в прямому ефірі депутат Верховної Ради (фракція Радикальної партії) Ігор Мосійчук.

Про це повідомляє Realist.

Ефір за участю Саакашвілі став одним з перших появ Мосійчука на публіці після замаху на нього. Депутат звинуватив Саакашвілі в тому, що той порушує законодавство, займаючись політикою в Україні, при цьому не маючи українського громадянства. Також Мосійчук звинуватив екс-президента Грузії в корупції в особливо великих масштабах.

«Ви, Саакашвілі, з компанії Шеварнадзе щороку отримували по 200 тисяч. Є платіжки, що доводять це», — повідомив Мосійчук.

Після цього Саакашвілі перейшов на особистості і обізвав депутата «виродком». Мосійчук парирував у відповідь образою і вимагав від Саакашвілі залишити Україну і повернутися в Грузію, після чого спробував накинутися на опонента. Ведучий проекту Василь Голованов встав між конфліктуючими сторонами і не дозволив Мосійчуку палицею вдарити Саакашвілі.

У відповідь на звинувачення Мосійчука в тому, що Саакашвілі винен у вбивствах грузин, він зіронізував, що також «їв смажених дітей».

Це не перший ефір на NewsOne, де Саакашвілі за результатами попереднього ефіру проекту «Український формат» на NewsOne, програв у дискусії українським політикам. Минулого разу у дискусії з народним депутатом Вадимом Рабіновичем, який набрав понад 65% підтримки аудиторії, Саакашвілі не вдалось переконливо аргументувати свою позицію. У виборчому штабі Саакашвілі ситуацію назвали провокацією і політичним замовленням Адміністрації президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що автором і режисером «Українського формату» на телеканалі NewsOne є російський політтехнолог Володимир Грановський. Саме він відповідальний за те, що відбувається в ефірі з Саакашвілі.

Невелике покриття телеканалу NewsOne, що має тільки супутниково-кабельну ліцензію на трансляцію в Україні, не дозволило подивитися цей конфлікт великій кількості телеглядачів.

Згідно з опублікованими телеканалом NewsOne показниками, другий ефір «Українського формату» зібрав лише 1,31% рейтингу, при частці 3,53% (Україна 18+, 50 тис+). Показники другого ефіру, безумовно, менше, ніж першого і в рази менше показників проекту «Свобода слова» на телеканалі ICTV, який має понад 2,5% рейтингу (при середній частці понад 5%) і кардинально програє середнім показникам, які мав проект «Шустер Live», головний конкурент «Українського формату».