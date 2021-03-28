«Повний абсурд». Степанов відповів на претензії щодо дорогого одягу

Степанов заявив, що в нього немає куртки за 620 тис. гривень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію народного депутата Гео Лероса про те, що вартість його куртки становить 620 000 грн.

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

Журналістка сказала, що в Мережі пишуть, нібито в Степанова є курточки вартістю 620 тисяч гривень з соболя та крокодилячої шкіри. Глава МОЗ відкинув таку інформацію.

«Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд», — сказав він.

Раніше позафракційний нардеп Гео Лерос під час години запитань до уряду заявив, що Степанов купив собі куртку за 620 000 грн.

Згодом кілька видань, написали, що міністр одягається в куртку італійського бренду люксового одягу Kiton, вартість якої становить близько 10 тисяч доларів (це майже 280 тисяч гривень). Видання також вказує, що «у 2019 році Максима Степанова вже бачили у піджаку і сорочці марки Kiton, їхня загальна вартість на той момент становила близько 11 тисяч доларів».