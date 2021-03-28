Україна може отримати вакцину від американського виробника – Степанов

Очільник МОЗу не уточнив, яку саме вакцину Україна планує придбати у США

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника. Про це глава МОЗ повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Водночас міністр не надав деталей, посилаючись на конфіденційні угоди.

«Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року», – сказав Степанов.

За його словами, під час переговорів торік постачальники пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AstraZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться, зауваживши водночас, що «можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі».

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

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