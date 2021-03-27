Урядовець розповів про розповсюдження «британського» штаму

«Британський» штам вірусу є більш агресивним та небезпечним за звичайний

За словами міністра охорони здоровʼя агресивний вірус поширився на всю територію держави

«Британський штам» коронавірусу зараз поширився на всю країну, він є більш агресивним за звичайний. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Це «британський» штам вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме тяжко, хвороба розвивається дуже швидко», – повідомив він.

За словами Степанова, через розповсюдження нового штаму Covid-19 в Україні тяжкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей віком від 40 років, а іноді й від 30-ти. Раніше до ускладнень були схильні люди віком від 60 років.

Міністр додав, що через новий штам також зростає кількість госпіталізацій.

Також Максим Степанов припустив, що карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть і вони діятимуть в ті чи іншій формі.

Раніше стало відомо, що випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.