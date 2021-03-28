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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 11932 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 11932 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях

    За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти

    За минулу добу 27 березня в Україні виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 5052 особи. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 3343 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 76335 (зокрема методом ПЛР – 37979, методом ІФА – 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29624).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1644063 особи;
    • одужало – 1300625 осіб;
    • летальних випадків – 31954;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7983023.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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    Теги: міністр Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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