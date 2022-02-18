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    Позачергове засідання ТКГ перенесено на ранок

    Ситуація на Донбасі дуже тривожна &ndash; спецпредставник глави ОБСЄ в ТКГ - Позачергове засідання ТКГ перенесено на ранок
    Ситуація на Донбасі дуже тривожна – спецпредставник глави ОБСЄ в ТКГ
    фото з відкритих джерел

    Нарада з приводу загострення на Донбасі пройде 19 лютого

    Тристороння контактна група (ТКГ) все-таки збереться на позачергове засідання через загострення на Донбасі. Воно пройде вранці 19 лютого. Про це повідомив у Twitter спецпредставник глави ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

    «Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії зіткнення дуже тривожна», – зазначив він.

    Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

    Як стало відомо, російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку, – розвідка.

    Тим часом наказу про силове звільнення ОРДЛО немає – Данілов.

    «Жодних наказів про звільнення силовим шляхом наших територій немає... Такого указу в нашій країні бути не може. Все, що роздувається Росією, це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми надавали», – заявив він.

    Данілов назвав умову для відкриття вогню військовослужбовцями ЗСУ. Він підкреслив, що це відбувається лише у разі загрози життю військовим.

    Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі напад
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    Позачергове засідання ТКГ перенесено на ранок