Список російських ЗМІ, які жахають фейками про події на сході України

Там, де збираються ЗМІ російських пропагандистів, трапляються обстріли, вибухи, смерть та руйнування

«Кремль на максимум увімкнув на сході України «радіо тисячі пагорбів»

Експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвали російські засоби масової інформації, які поширюють фейкові матеріали про події на сході України. Ці матеріали перш за все мають не меті залякати українців та посіяти паніку, наголошує Центр стратегічних комунікацій.

«Кремль на максимум увімкнув на сході України «радіо тисячі пагорбів». Десятки російських медіа, які розпалюють ненависть та поширюють фейкові «жахалки», безсоромно брешучи. Деякі з них самі вдаються до провокацій, аби створити відповідну картинку», – ідеться в повідомленні.

Як нагадали у центрі, «Радіо тисячі пагорбів» є руандійською радіостанцією, яка зіграла вирішальну роль у геноциді в Руанді 1994 року. Найбільш жорстоко вбивали саме там, де воно працювало, створюючи відповідну атмосферу. Пізніше працівників цього радіо визнали винними в геноциді.

У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що російські медіа «буквально інсценують обстріли».

«Там, де вони збираються, завжди будуть кров, смерть і руйнування. На Донбасі вже помітили такий кривавий пропагандистський десант: Коц, Стешин, Пегов та Асламова», – зазначили у центрі.

За даними центру, сіяти брехню та ворожнечу на схід України прибули представники таких російських медіа:

НТВ,

інформагентство «Антифашист»,

RT,

газета «Комсомольская правда»,

російське інформагентство «ФАН»,

телекомпанія «Россия»,

журнал «Русское слово»,

РЕН ТВ,

«Лента.ру»,

телеканал «Царьград»,

МИА «Россия сегодня»,

«Интерфакс»,

інформагентство «Главные новости»,

МИЦ «Известия»,

телеканал «Звезда»,

сетевое издание Wargonzo,

газета «Вечерняя Москва»,

Общество друзей Юманите,

Anna News.

У центрі закликали уникати медіа із зазначеного переліку, оскільки вони є джерелами дезінформації і ворожнечі.

Як повідомляв «Главком», російські ЗМІ поширюють фейк про спробу хімічної диверсії на заводі «Стирол» у тимчасово окупованій Горлівці. У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс розвідка попереджала ще місяць тому.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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