Наказу про силове звільнення ОРДЛО немає – Данілов

Секретар РНБО спростував міфи російської пропаганди

У п'ятницю, 18 лютого, в Офісі президента відбувся брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова та міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук щодо загострення ситуації на Донбасі.

Відомо, що участь у брифінгу мали взяти й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков, однак вони не змогли взяти участь у заході.

Данілов на брифінгу підтвердив, що Україна не виношує планів щодо дестабілізації ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що всі провокації в ОРДЛО не мають відношення до України.

«Роздування паніки серед населення – це точно, що нам не потрібно. Паніка – це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів щодо дестабілізації ситуації ми не виношуємо», – заявив він.

Він наголосив, що інформація росЗМІ про силове звільнення Донбасу не відповідає дійсності.

«Все це не відповідає дійсності. Жодних наказів про звільнення силовим шляхом наших територій немає... Такого указу в нашій країні бути не може. Все, що роздувається Росією, це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми надавали», – заявив він.

Данілов назвав умову для відкриття вогню військовослужбовцями ЗСУ. Він підкреслив, що це відбувається лише у разі загрози життю військовим.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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