Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вже перебуває у Києві. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

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Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Візит, який тримали в таємниці до самого приїзду Кісіди, відбувається наступного дня після зустрічі з його індійським колегою Нарендрою Моді у Нью-Делі.

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Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.

Нагадаємо, це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Як повідомлялося, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

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До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.