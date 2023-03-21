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Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським
фото: 3.nhk.or.jp

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вже перебуває у Києві. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Візит, який тримали в таємниці до самого приїзду Кісіди, відбувається наступного дня після зустрічі з його індійським колегою Нарендрою Моді у Нью-Делі.

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України. 

Нагадаємо, це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Як повідомлялося, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою. 

Теги: міністр Японія посол переговори

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