Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну
Це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибуде в Україну з несподіваним візитом та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє NHK.
За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував із візитом в Індії, уже прямує до Києва.
Зазначається, що це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.
Нагадаємо, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.
До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.
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