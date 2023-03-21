Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну

Це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибуде в Україну з несподіваним візитом та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє NHK.

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За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував із візитом в Індії, уже прямує до Києва.

Зазначається, що це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.



