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Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
фото: DW

Це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибуде в Україну з несподіваним візитом та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє NHK.

За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував із візитом в Індії, уже прямує до Києва.

Зазначається, що це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою. 

 

 
 

Теги: Японія Україна прем’єр-міністр Володимир Зеленський

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