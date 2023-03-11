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Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
фото: Shutterstock

Серед іншого, гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування та транспортне обслуговування

Японський уряд надасть Україні приблизно 170 млн доларів. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Відповідну грантову угоду підписали віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.

Як ідеться в документі, ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямів:

  • обладнання для гуманітарного розмінування;
  • транспортне обслуговування;
  • енергетичне обладнання та управління відходами руйнувань;
  • водопостачання та водовідведення;
  • медичне обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
  • підтримка аграрного сектора.

Крім того, угода передбачає, що буде створено інструменти контролю за прозорістю та ефективністю використання наданих коштів.

Нагадаємо, що Японія запровадила нові санкції проти Росії: у список потрапило військове керівництво і Росбанк.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії планує надати Україні додаткові $5,5 млрд допомоги.

Теги: Україна Японія гроші

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