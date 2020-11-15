Президент привітав аграріїв з їх професійним святом

«Ще й досі наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі» – Зеленський

«Сільське господарство формує близько 14% ВВП України» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сільського господарства з професійним святом, супроводивши привітання світлиною, де він на соняшниковому полі.

Президент у привітанні висловив думку, що «наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі».

«Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій», – вважає Зеленський.

При цьому він вказав, що сільське господарство формує близько 14% ВВП України.

День працівників сільського господарства – професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України. Відзначається щорічно у третю неділю листопада.

Нагадаємо, Євростат зафіксував падіння українського аграрного експорту в ЄС.

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