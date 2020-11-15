Президент привітав аграріїв з їх професійним святом
«Ще й досі наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі» – Зеленський
«Сільське господарство формує близько 14% ВВП України» – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сільського господарства з професійним святом, супроводивши привітання світлиною, де він на соняшниковому полі.
Президент у привітанні висловив думку, що «наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі».
«Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій», – вважає Зеленський.
При цьому він вказав, що сільське господарство формує близько 14% ВВП України.
Нагадаємо, Євростат зафіксував падіння українського аграрного експорту в ЄС.