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    Політика

    Президент привітав аграріїв з їх професійним святом

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    <p>&laquo;Ще й досі наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі&raquo; &ndash; Зеленський</p> - Президент привітав аграріїв з їх професійним святом

    «Ще й досі наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі» – Зеленський

    «Сільське господарство формує близько 14% ВВП України» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сільського господарства з професійним святом, супроводивши привітання світлиною, де він на соняшниковому полі.

    Президент у привітанні висловив думку, що «наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі».

    «Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій», – вважає Зеленський.

    При цьому він вказав, що сільське господарство формує близько 14% ВВП України. 

    День працівників сільського господарства – професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України. Відзначається щорічно у третю неділю листопада.

    Нагадаємо, Євростат зафіксував падіння українського аграрного експорту в ЄС.

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    Теги: ЄС ВВП Володимир Зеленський президент
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