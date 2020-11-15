Євростат зафіксував падіння українського аграрного експорту в ЄС

Україна збільшила імпорт та зменшила експорт сільгосптоварів до Євросоюзу

Протягом перших семи місяців року Україна збільшила обсяг сільськогосподарського імпорту з Європейського Союзу і зменшила обсяг поставок на європейський ринок сільськогосподарської продукції. Про це свідчить статистичний звіт Єврокомісії щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами у січні-липні 2020 року, оприлюднений на сайті Єврокомісії.

«За перші сім місяців 2020 року 27 країн ЄС зареєстрували великий приріст експорту до України (+275 млн євро, +20,7%), до Нігерії і Норвегії…. До країн, з яких імпорт 27 країн ЄС значно зменшився, входять Україна (- 457 млн євро, – 11,8%, внаслідок падіння імпорту зерна, хоча імпорт олії та насіння соняшника продовжував зростати) та США (- 451 млн євро, або 7%)», – йдеться у документі.

На ринку олії та насіння соняшника прямим конкурентом України виступає Російська Федерація, яка за цей же період збільшила обсяг торгівлі цими продуктами на 21%, забезпечивши приріст імпорту до ЄС у 167 млн євро.

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