15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У церковному календарі, 15 листопада — це день пам'яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподіста, Аффонія, Елпідіфора та інших мучеників

Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться

У неділю, 15 листопада, святкують Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України, а також християни східного обряду вшановують пам’ять мученика Акиндіна.

День пророка Авакума

У церкві 15 листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів

15 листопада Авакуму молилися про те, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводився знахарями. Все робилося таємно від оточуючих людей.

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали один одному різні історії.

Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться. Тому дорослі будували плани на майбутнє і ділилися своїми роздумами.

Наші предки вірили, якщо до заходу сонця попросити прощення у людей, яких образив, то життя стане легшим і веселішим

Також вважали, що у цей день добре купувати одяг і він довго прослужить. Головне – вибирати не найдешевший.

Святкування на честь ікони Божої Матері Шуйської (Смоленської)

У цей день Православна Церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Шуйської (Смоленської), написану в 1654–1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї Володимирської єпархії. Святому лику приписують багато чудесних зцілень, особливо від очних хвороб. Є переказ, що від ікони отримали зцілення від біснування юнак Яків й багато інших хворих.

15 листопада – День святих Акіндіна і Пігасія

В церковному календарі це дата вшанування пам’яті святих Акиндіна, Пігасия, Анемподиста, Аффонія, Єлпидифора та інших мучеників. У народі день також називали Житницями, так як на Акиндіна було прийнято молитися про збереження зерна. Інші назви свята: «Акиндінів день», «Акундинів день», «Житниці».

Пігас, Акиндін і Анемподист служили у царя Сапора II. Таємно вони проповідували християнство, але правитель дізнався про це, коли почав гоніння на християн. Їх судили, катували, але вони не відреклися від своєї віри. Люди бачили їх страждання, приєдналися до них навіть тисячі і повірили в Христа. Цар не зміг домогтися свого, тому всіх стратив.

Традиції та звичаї

Принято було саме на Авакума читати спеціальні замовляння від безсоння.

Часто цим займалися знахарі і цілителі, тим більше що напередодні вони відзначали своє свято, і клієнтів у них було більш ніж достатньо, адже вони тлумачили прикмети і проводили ритуали.

15 листопада молилися про те, щоб діти міцно спали.

В іншому ж, це був звичайнісінький день, в який просто виконували домашню роботу. Дівчата проводили посиденьки, але не веселилися, а займалися шиттям, прядінням, рукоділлям і т.д. Важливо було напрясти якомога більше до найближчих свят.

На вулицях до 15 листопада вже лежав сніг, а тому, і дорослі і діти з задоволенням каталися на санях. Могли навіть просто збити дві дощечки, облити їх водою і залишити на морозі. Виходили міцні і надійні сани. Також могли використовувати і дерев’яне корито – в нього поміщалося кілька людей. Дівчата запрошували вподобаних хлопців до себе в сани. Примічаті, хто з ким сіл – ті, швидше за все, і одружаться.

Народні прикмети

Що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться.

Якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.

Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної.

Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.

Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.

Снігурі кричать – скоро морози настануть.

Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Що не можна робити 15 листопада

Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

15 листопада День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій.