Економісти пояснили, чому віковий акциз на «євробляхи» потрібно скасувати

Скасування вікового акцизу при розмитненні вживаних автомобілів з Європи знизить їх вартість

Розмитнення авто може коштувати до 300% від вартості, а це неправильно, кажуть економісти

Скасування вікового акцизу при розмитненні вживаних автомобілів з Європи («євроблях») не тільки знизить їх вартість, а й допоможе витіснити старі радянські та пострадянські легковики, що зменшить шкідливі викиди та позитивно вплине на довкілля.

Про це повідомляє Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна.

У дослідженні Центру говориться, що за 22 роки існування штучних обмежень на імпорт «євроблях» українці втратили у добробуті 40 млрд доларів і навіть після часткової лібералізації імпорту продовжують втрачати 1,2-1,5 млрд щорічно.

Т.зв. «віковий» акциз, за яким чим старше імпортоване авто, тим більше доводиться платити, за своєю суттю є дискримінаційним і не логічним, оскільки з роками експлуатації будь-який товар має втрачати ціну, а не навпаки.

«Сьогодні за ввезення, наприклад, 10-річного дизельного автомобіля з об’ємом двигуна 1,6 літра, лише акцизу потрібно заплатити 1200 євро. А якщо цій же машині вже 15 років – то вже 1800 євро. А ще ж мито і ПДВ… Таким чином розмитнення авто може коштувати навіть 300% від вартості», – зазначає співавтор дослідження, керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Автори дослідження також проаналізували одну з пересторог у суспільстві щодо збільшення імпорту вживаних автомобілів через їх здешевлення – загроза довкіллю. Мовляв викиди «євроблях» вплинуть на довкілля.

По-перше, порівняно з Європою, у нас дуже маленький автопарк. На 1000 громадян припадає 232 автівки, тоді як в Європі цей показник знаходиться на рівні 600 автомобілів.

По-друге, понад 28% нашого автопарку – це радянські і пострадянські старі карбюраторні автівки, які і є основними винуватцями майже всіх викидів від автівок. Тож «євробляхи» витіснятимуть радянський спадок на колесах.

І по-третє, український легковий автопарк створює лише 6,5% всіх викидів у нашій країні. Адже основний забруднювач повітря – це енергетичний сектор, який продукує 55,2% викидів.

Автори дослідження наголошують на трьох основних висновках:

По-перше, протекціонізм не сприяє розвитку галузі, зокрема, він не створив конкурентоспроможну автомобілебудівну промисловість.

По-друге, чинний акциз на імпорт «євроблях» суперечить принципам оподаткування ЄС. Також він є несправедливим з огляду на те, що чим товар (автомобіль) дешевший, тим більше сума акцизу.

По-третє, побоювання щодо негативних наслідків від збільшення імпорту «євроблях» перебільшені. Адже завезені автомобілі стандарту, наприклад, Євро-2, навпаки, поліпшать ситуацію з довкіллям, бо витіснять карбюраторні радянські та пострадянські автівки, які у 5-8 разів шкідливіші, говориться в дослідженні.

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