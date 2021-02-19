Президент вказав Разумкову на колізію у прийнятому Радою законі

Президент закликає Раду усунути колізію в законі про Фонд соцзахисту людей з інвалідністю

Президент наполягає, щоб документ розглянули в Раді позачергово

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену в законі у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. З цим зауваженням він звернувся до голови Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України про перейменування Фонду соціального захисту інвалідів та приведення термінології у відповідність до законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю».

Президент наполягає, щоб документ розглянули позачергово.

«Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набуття чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набирає чинності до його офіційної публікації», – зазначено в повідомленні.

Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

«Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного вето, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо – люди з інвалідністю обов'язково матимуть захист, закріплений законом України», – зазначив Зеленський.

Він заявив, що закон буде повернутий до парламенту для термінового доопрацювання

Як відомо, Верховна Рада 27 січня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

Законом назву Фонд соціального захисту інвалідів змінено на назву Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.