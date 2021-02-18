Нардепи готують черговий сюрприз: українцям доведеться платити ще більше податків

Законотворці занепокоєні тим, що багато громадян надають певні послуги, але не сплачують за це податки

В Україні пропонують впорядкувати прийнятну систему оподаткування доходів для фізичних осіб, які надають послуги іншим особам особисто та отримують за це готівкові кошти без реєстрації ФОПом або особою, що провадить незалежну професійну діяльність.

Про це свідчить законопроєкт № 5046, зареєстрований на сайті Верховної Ради.

«Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів життя населення та інтеграції в європейське співтовариство. Основними сучасними проблемами тінізації економічних відносин у глобальному вимірі визнано тіньову зайнятість та тіньові фінансові потоки», — ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Що пропонують:

визначити особливості нарахування та оподаткування доходів самозайнятих фізичних осіб, які отримують разовий або постійний дохід, що не перевищує 100 мінімальних заробітних плат за рік, не мають найманих працівників та займаються не забороненими видами діяльності, такі як репетитори, няні, виготовлювачі власної продукції (наприклад, кондитери вдома), дизайнери тощо;

також передбачена взаємодія платника податків з податковим органом через Портал Дія або електронний кабінет платника податків;

сплата податку буде здійснюватися на підставі повідомлення, отриманого від податкового органу в Портал Дія або електронний кабінет платника податків.

Платники зобов’язані будуть вести облік доходів від такої діяльності окремо від інших доходів і витрат. Також передбачена взаємодія платника податків з податковим органом через Портал Дія або електронний кабінет платника податків.

Сплата податку буде здійснюватися на підставі повідомлення, отриманого від податкового органу в Портал Дія або електронний кабінет платника податків.

Прийняття проєкту закону надасть змогу упорядкувати систему справляння податків з осіб які надають послуги без реєстрації платниками єдиного податку або особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність та додатково отримати надходження до бюджету у розмірі 5% доходів від здійснення вказаної діяльності, а також 1,5 % військового збору.

Зміни можуть торкнутися фізосіб, які займаються:

викладацькою діяльністю:

дизайном;

фотографією;

наданням послуг перекладу;

професійною, науковою та технічною діяльністю;

наданням послуг догляду;

приготуванням їжі і виробництвом кондитерських виробів на замовлення;

художньою діяльністю;

ремонтом комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;

електромонтажними, водопровідними, будівельно-монтажними і ремонтними роботами;

діяльністю із прибирання;

послугами домашньої прислуги;

наданням ландшафтних послуг;

технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів;

наданням послуг таксі та перевезення речей;

прокатом побутових виробів і предметів особистого вжитку;

наданням в оренду або суборенду розташованих в Україні житлових приміщень.

Нагадаємо, 18 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про розмитнення «євроблях». Крім того, українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я вдруге платить мільярди за антиковідну вакцину, яку досі не привезли. Раніше, StateWatch публікував інформація про аванс у розмірі 964,3 млн грн, сплачений «Лекхіму» за китайську вакцину CoronaVac. Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський звернув увагу, що з держбюджету України вже витратила 2,3 мільярди на вакцину, якої досі не доставили.

Джерело: Finance