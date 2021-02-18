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    Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей

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    <span>Згідно з результатами дослідження ЮНІСЕФ, Україна входить у п'ятірку країн&nbsp;&ndash; найбільших виробників дитячої порнографії</span> - Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей
    Згідно з результатами дослідження ЮНІСЕФ, Україна входить у п'ятірку країн – найбільших виробників дитячої порнографії
    Фото: ua.depositphotos.com

    За документ проголосували 322 парламентарії

    Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо імплементації Конвенції Ради Європи, яким посилюється відповідальність за сексуальне насильство над дітьми.

    Законопроєкт №3055 на сьогоднішньому засіданні підтримали 322 депутати.

    У пояснювальній записці вказується, що, за результатами дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку «лідерів» з її поширення.

    Так, з-поміж опитаних неповнолітніх осіб 14-18 років 11% відповіли, що показували свої оголені тіла; 7,8% – займалися сексом за певну плату; 3,2% – погоджувалися сфотографуватися або знятися у фільмі в оголеному вигляді. Результати дослідження «Комплексна оцінка масштабів продажу дітей, дитячої проституції й порнографії в Україні» були оприлюднені в 2010 році.

    Даний закон вносить зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема:
    • пропозиція зустрічі, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зроблена повнолітньою особою особі, яка не досягла 16-го віку, з метою вчинення відносно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, за умови сприяння тому, щоб така зустріч відбулася, буде каратися позбавленням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
    • пропозиція зустрічі повнолітньою особою неповнолітньому з метою залучення його до виготовлення дитячої порнографії (і якщо зустріч відбулася), буде каратися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
    • ці ж дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи будуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
    • вчинення повнолітнім дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло людини, яка не досягла 16-річного віку, з використанням геніталій, іншого органу або частини тіла або якого-небудь предмета, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
    Нагадаємо, у січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів. Перед цим Зеленський ветував закон про створення відкритого публічного реєстру педофілів, який передбачав примусову хімічну кастрацію. Після цього Рада скасувала цей закон.

    У грудні 2019 року парламент прийняв новий закон про введення реєстру педофілів з обмеженим доступом, вилучивши перед другим читанням норми, які б дозволили застосовувати до них добровільну хімічну кастрацію.

    16 січня 2020 року закон про введення реєстру педофілів набув чинності.

    Теги: Верховна Рада діти закон Україна злочин секс педофіл
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