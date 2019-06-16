Президент звільнив посла України у Швеції



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Президент України Володимир Зеленський

Ігор Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Швеції Ігоря Сагача.

Про це йдеться в указі глави держави №411/2019, який оприлюднено на сайті президента.

«Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Швеція», - йдеться в документі.

Як відомо, Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

До слова, міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому не пропонували посаду посла України у США.