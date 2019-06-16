  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Президент звільнив посла України у Швеції

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський - Президент звільнив посла України у Швеції
    Президент України Володимир Зеленський

    Ігор Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року

    Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Швеції Ігоря Сагача.

    Про це йдеться в указі глави держави №411/2019, який оприлюднено на сайті президента.

    «Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Швеція», - йдеться в документі.

    Як відомо, Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

    До слова, міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому не пропонували посаду посла України у США.

    Читайте також
    Швеція дипломатія відставка посол Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ