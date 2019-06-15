Клімкін спростував своє призначення послом України у США



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Глава МЗС України Павло Клімкін

«Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться», - заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому не пропонували посаду посла України у США.

Про це Клімкін написав у Тwitter.

«Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати», - написав міністр

Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

11 червня Зеленський вніс подання про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка на пост глави МЗС.