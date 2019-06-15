  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Клімкін спростував своє призначення послом України у США

    • Розсилка
    Глава МЗС України Павло Клімкін - Клімкін спростував своє призначення послом України у США
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    «Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться», - заявив Клімкін

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому не пропонували посаду посла України у США.

    Про це Клімкін написав у Тwitter.

    «Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати», - написав міністр

    Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

    6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

    11 червня Зеленський вніс подання про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка на пост глави МЗС.

    Читайте також
    МЗС Павло Клімкін дипломатія США міністр посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ