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    Політика

    Пристайко пояснив, чому Аваков залишився в уряді

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    Глава МВС України Арсен Аваков - Пристайко пояснив, чому Аваков залишився в уряді
    Глава МВС України Арсен Аваков

    Пристайко заявив, що президент України хоче «не просто замінити керівну ланку заради заміни»

    Рішення залишити главу МВС Арсена Авакова в Кабміні було для президента Володимира Зеленського непростим.

    Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, яке опублікувало посольство України у ФРН.

    На запитання - чому Зеленський залишив на посаді міністра внутрішніх справ Авакова, щодо якого є серйозна підозра «у зв’язках з олігархами і праворадикальними об’єднаннями»? - Пристайко відповів, що президент України хоче «не просто замінити керівну ланку заради заміни».

    «Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції», - повідомив глава МЗС.

    Пристайко додав, що для Зеленського це рішення не було простим – «але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду».

    Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.

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