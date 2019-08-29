Аваков тимчасово залишається главою МВС - Арахамія



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Сильних і потужних кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ в «Слузі народу» не знайшли, тому Аваков залишається на свої посаді на «перехідний період»

Арсен Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у кулуарах парламенту, передає Радіо Свобода.

«Мої прогнози – це вже не прогнози, а це майже факт, що Арсен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонально президента. Це перехідний період», – сказав Арахамія.

Він пояснив, що є два питання: бюджету і нацбезпеки, які потребують перехідного періоду.

«У нас є бюджет, і потрібен перехідний період, і там є Оксана Маркарова, вона залишається. І є національна безпека, і там є Міністерство оборони і МВС – ці два міністерства пов’язані з національною безпекою. З Міністерством оборони у нас досягнута домовленість, що міністр Полторак буде підтримувати Андрія Загороднюка, буде допомагати йому, в якості як визначаємо, домовляться... Кандидатів (на посаду голови МВС – ред.) сильних і потужних ми не знайшли за короткий час… Щодо МВС – Арсен Борисович Аваков теж буде в якості перехідного міністра зараз працювати», – сказав Арахамія.

Відповідаючи на уточнення щодо тривалості «перехідного періоду», Арахамія припустив, що може йтися про 6 місяців.

Нагадаємо, в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді. Ввечері 28 серпня під стінами Офісу президента відулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на нову посаду Арсена Авакова.