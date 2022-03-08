Путін залучає школярів, бюджетників та пенсіонерів до акції на підтримку вбивств українців

У Кремлі хочуть перекрити ефект від «вантажів 200», які надходять з України

ЗМІ отримали «технічне завдання для старту акції «Zащітники вітчизни»

Російський уряд придумав чергову цинічну пропагандистську акцію для виправдання терору, який окупанти влаштували в Україні під прикриттям так званої путінської «спецоперації». Відзавтра, із 9 березня партія «Єдина Росія» запускає акцію «Захисникам вітчизни». Росіянам наказують писати листи окупантам, які наразі вбивають українців. А доставку цієї «мотиваційної» кореспонденції партія бере на себе. Про це інформують російські ЗМІ.

Взяти участь в «акції» мають школярі, студенти, аспіранти, викладачі ВНЗ, пенсіонери, бюджетники та чиновники, «партійний актив та прихильники «Єдиної Росії».

Росіянам пропонують малювати воякам малюнки, плакати, писати смс-ки, листи. Навіть інструкції, як це робити «правильно», видали. Щоб росіяни не помилилися і бува не написали чогось зайвого, партійці видали їм вказівки:

«Російські солдати та офіцери виконують обов'язок перед країною, демонструючи мужність та героїзм. Їм важлива наша підтримка, теплі слова та побажання від простих росіян. Незважаючи на окремі «верески» ліберальної опозиції та зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії розуміє та схвалює необхідність проведення спецоперації на території України та ліквідації нацистського київського режиму. Російські збройні сили сьогодні перебувають в епіцентрі не лише бойових дій, а також інформаційної війни, яка характеризується колосальною кількістю брехні та фейків, які транслюються Україною та її західними господарями. Наші солдати повинні знати, що російський народ не вірить фейкам та чуткам, що ми розуміємо важливість мети, яка досягається зараз завдяки нашій армії», – йдеться у вказівці російських пропагандистів.

Напевно, особливо сильний мотиваційний ефект від такої акції відчують російські матері, коли разом із тілами дітей будуть отримувати і свої ж послання із закликами вбивати.

Нагадаємо, НАТО спрогнозувало, що Росія не досягне успіхів.