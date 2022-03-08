Пішов по хліб, а потрапив на війну. Де окупанти беруть новобранців (відео)

З кожним днем, полонених окупантів стає все більше

Як відбувається мобілізація на окупованих Росією територіях

У росії завершуються сили для агресії. Тому доводиться залучати ресурси, де це можливо. Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

«Першого числа йшов за продуктами. Забрали прямо з вулиці, відібрали паспорт та посадили в автобус» розповідає полонений, якого «мобілізували» у Алчевську.

За його словами, в окупованому місті таким чином ловлять усіх чоловіків. Після чого їх спочатку утримували в будівлі, а наступного дня відправили чергувати на блокпості. Де його власне і взяли у полон.

Нагадаємо, триває 13 день відкритої війни росії проти України.

Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер») вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора.

Про участь «вагнерівців» у війні проти України, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами, а також сирійські номери телефонів.