  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)

    Ворог скинув снаряд в районі Бабкіна - Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)

    Ворог скинув снаряд в районі Бабкіна

    фото: Нацполіція

    У результаті авіаудару по військовій частині є поранені

    У вівторок, 8 березня, російські окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині. Про це повідомляє Національна поліція України

    Це сталося близько 18 години.

    Ворог скинув снаряд в районі Бабкіна.

    У результаті авіаудару є травмовані. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

    Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)
    Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)

    Як повідомлялося, 8 березня на Бориспіль летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони.

    Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.

    Читайте також: Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети
    Теги: Національна поліція України Росія окупанти війна Київщина #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)