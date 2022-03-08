Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото)

У результаті авіаудару по військовій частині є поранені

У вівторок, 8 березня, російські окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині. Про це повідомляє Національна поліція України

Це сталося близько 18 години.

Ворог скинув снаряд в районі Бабкіна.

У результаті авіаудару є травмовані. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.

Як повідомлялося, 8 березня на Бориспіль летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони.

Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.