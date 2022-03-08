Росія не досягне успіхів. Прогноз НАТО на найближчі дні

Окупанти будуть і надалі отримувати в хвіст і в гриву від ЗСУ

Одним зі слабих місць російської армії є логістика ведення бойових дій

Армія окупантів не зможе досягнути поставлених цілей у захопленні території України. Про це заявив представник НАТО CNN, який захотів залишитися анонімом.

«Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. Вони вкладають все, що у них є, і все ще домагаються дуже невеликого прогресу. Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами», – йдеться у повідомленні агентства.

Чиновник вказав на проблеми у логістиці російської армії. На його думку, саме через це армія Росії не зможе окупувати Україну, бо вона за два тижні таки не змінила тактику ведення бойових дій.

Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

Тим часом «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).

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