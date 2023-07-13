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Рада дозволила жінкам самим визначати початок декретної відпустки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада дозволила жінкам самим визначати початок декретної відпустки
Загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів
фото ілюстративне

Загальна тривалість відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься

Верховна Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки. Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Даним законом пропонується надати можливість працюючій жінці, за відсутності медичних протипоказань, та за її бажанням розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки. При цьому загальна тривалість відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.

«Такий підхід сприятиме врахуванню позиції та інтересів жінок, вагітність яких протікає без ускладнень та які мають бажання продовжувати реалізувати своє право на працю та присвячувати свій час професійному розвитку до пологів, а після народження дитини мати більше часу для відновлення», – йдеться в пояснювальній записці.

До прикладу, жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 106 днів - після, загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів.

Раніше закон передбачав, що жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70 днів) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів.

Загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

Раніше повідомлялося, що вагітні, які виїхали за кордон, можуть оформити декрет дистанційно.

Теги: Верховна Рада діти жінка

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