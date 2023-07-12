Рада пропонує зменшувати тюремне ув'язнення за читання книжок

У в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література

Очікується, що процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 9477, яким пропонується скорочувати термін ув'язнення засудженим, які читають книжки. Одна книжка – мінус три дні. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп Сергій Гривко.

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«Установа відбуття покарань призначена не тільки для виконання функції покарання, а також і для сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених. Сучасна пенітенціарна установа має позиціонувати себе як заклад, який не ставить за мету лише тримати злочинця протягом певного часу в ізоляції, а який зорієнтований, у тому числі на розв'язання проблем засудженої особи з метою її подальшої ресоціалізації, на виховання та позитивну зміну особистості засудженого з метою формування правослухняного члена суспільства та утримання людини від нових кримінальних діянь», – йдеться в пояснювальній записці.

Нардеп зазначає, що у в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література.

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«Про позитивний вплив читання літератури на засуджених осіб зазначають багато вітчизняних і світових науковців», – зазначив Гривко й нагадав, що подібні кейси вже були – судді призначали «додаткове покарання у вигляді читання художніх творів».

Автор пропонує, аби ув'язнені з метою перевиховання та саморозвитку читали книги з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що «сприяють формуванню правильних духовних і моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення».

Згідно із законопроєктом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, який підтвердить факт прочитання книжок.

Кожна книжка зменшуватиме строк на три дні. Проте для такого пом’якшення існуватиме ліміт – не більш як 10 книжок на рік.

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Зараз документ перебуває на розгляді Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року суддя Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів.

Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу: повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Сойєра», 1876 р., автор – Марк Твен; роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 р., автор – Марк Твен; пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло», 1906 р., автор – Джек Лондон; аірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …».

Також одесит-забіяка мав прочитати дитячий роман, щоб позбутися поганих думок – рішення суду.