Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні

Закон підтримало 268 депутатів

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Багатостраждальний законопроєкт про медичний канабіс прийнято в першому читанні. Його підтримало 268 депутатів, в тому числі частина фракції «ЄС». Я теж голосувала за, хоч до законопроєкту є багато запитань і він потребує допрацювання у другому читанні», – написала Геращенко.

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

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Загалом рослина конопель містить понад 100 різних речовин, які по-різному впливають на організм людини. Але в медицині використовуються лише два типи речовин – канабідіол (КБД) і тетрагідроканабідол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість залежно від концентрації.

Медичний канабіс буває різних видів: такий, що містить виключно КБД, або такий, що містить як КБД, так і ТГК у певних пропорціях. У країнах, де легалізований медичний канабіс, будь-які препарати на основі канабісу відпускаються виключно за рецептом лікаря, але при цьому не мають надвисоких концентрацій ТГК, які впливають на свідомість людини.

Комітет з питань здоров’я нації надав позитивний висновок урядовій ініціативі та рекомендував Верховній Раді внести в порядок денний, а за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. Крім того, члени комітету запропонували скоротити наполовину строк подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці цього законопроєкту до другого читання.

Комітет з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про використання медичного канабісу та постановив «прямо в законі визначити вміст ТГК у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – відповідно вище 0,3%». Це означає, що коноплі з вмістом ТГК понад 0,3% матимуть жорстке законодавче регулювання.

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Раніше Рада національної безпеки та оборони України закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Раніше на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Відповідно до законопроєкту, українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати.