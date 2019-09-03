Рада направили до Конституційного суду законопроєкт щодо прогулів та кнопкодавства



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У ст. 81 Конституції України може з'явитися пункт про те, що достроково повноваження нардепа припиняються, якщо суд встановить факт неперсонального голосування

Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський 29 серпня

Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду (КС) законопроєкту №1027 про внесення змін до ст.81 Основного Закону, які дозволять позбавляти повноважень народного депутата за рішенням суду за неперсональне голосування, а також у разі відсутності без поважних причин на третині засідань протягом однієї сесії.

Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок. Цим самим рішенням Верховна Рада включила проект закону до порядку денного сесії.

Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський 29 серпня. Глава держави пропонує доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.

У ст. 81 Конституції України може з'явитися пункт про те, що достроково повноваження нардепа припиняються, якщо суд встановить факт неперсонального голосування - позбавляти мандата пропонують і того, хто голосує, і того, за кого голосують. У такому разі повноваження буде припинено з моменту набуття рішенням суду чинності.

Ще однією причиною дострокового припинення повноважень члена парламенту стане його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або засідань парламентського комітету, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії. У такій ситуації повноваження припиняються за рішенням Верховного Суду.

Ні в першому, ні в другому випадку голосування у Верховній Раді за позбавлення мандату не буде.

Крім того, якщо зміни до Основного закону буде внесено, Раді більше не доведеться голосувати за припинення повноважень народних депутатів, які написали заяви про складання мандата за власним бажанням, як це відбувається зараз. У такому разі повноваження члена парламенту припинятимуться з моменту оголошення нардепів про таку заяву на пленарному засіданні Верховної Ради.

Пропонується також відмовитися від голосування парламенту за припинення повноважень народного депутата, який помер, як це передбачено зараз. Дію мандата у такому разі буде припинено автоматично з дня смерті, згідно зі свідоцтвом про смерть.

Голосування парламенту за припинення повноважень нардепа необхідне буде лише в разі, якщо він вийшов із громадянства України або виїхав на постійне проживання за межі України.

Пропонується також уточнити, що рішенням саме Верховного Суду позбавлятимуть мандата за суміщення депутатської з іншими видами діяльності.

Передбачається, що закон набуде чинності з дня публікації.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, Верховна Рада повинна направити відповідний законопроект до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст. 157 і ст. 158 Основного закону.

До слова, законопроєкт Зеленського про скорочення Ради також передали до Конституційного суду.

Джерело: Інтерфакс-Україна