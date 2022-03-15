Рада ухвалила низку законів, які посилять оборону України

15 березня на засідання Верховної Ради зібралося майже 350 нардепів

Воєнний стан продовжено ще на місяць – до 25 квітня

У вівторок 15 березня на засідання у Верховній Раді були присутні 345 народних депутатів з усіх фракцій. Вони ухвалили понад десяток важливих ініціатив. Про це повідомили нардепи із фракції «Голос» Ярослав Железняк та Інна Совсун та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Серед проголосованих законопроєктів:

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року;

Про визнання добровольців ТРО ветеранами війни (№7151);

Про закріплення поняття «бойового імунітету» – правового захисту військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (№7145);

Про можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову на військову службу (№7149);

Про лібералізацію трудового законодавства в умовах воєнного стану (№7160);

Про гарантії держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата, часткове передання повноважень від Міносвіти до ВЦА (№7133).

Окрім того, парламентарі ухвалили низку економічних ініціатив, щоб ефективно наповнювати бюджет під час війни: