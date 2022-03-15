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    Рада ухвалила низку законів, які посилять оборону України

    15 березня на засідання&nbsp;Верховної Ради зібралося майже 350 нардепів&nbsp; - Рада ухвалила низку законів, які посилять оборону України
    15 березня на засідання Верховної Ради зібралося майже 350 нардепів 
    фото: Inna Sovsun

    Воєнний стан продовжено ще на місяць – до 25 квітня

    У вівторок 15 березня на засідання у Верховній Раді були присутні 345 народних депутатів з усіх фракцій. Вони ухвалили понад десяток важливих ініціатив. Про це повідомили нардепи із фракції «Голос» Ярослав Железняк та Інна Совсун та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

    Серед проголосованих законопроєктів:

    • Про продовження строку дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року;
    • Про визнання добровольців ТРО ветеранами війни (№7151);
    • Про закріплення поняття «бойового імунітету» – правового захисту військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (№7145);
    • Про можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову на військову службу (№7149);
    • Про лібералізацію трудового законодавства в умовах воєнного стану (№7160);
    • Про гарантії держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата, часткове передання повноважень від Міносвіти до ВЦА (№7133).

    Окрім того, парламентарі ухвалили низку економічних ініціатив, щоб ефективно наповнювати бюджет під час війни:

    • Про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, зокрема скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту) під час військового та надзвичайного стану. Загалом більше ніж 40 новацій (№7137д);
    • Про збільшення на 67 млрд видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій у межах граничного розміру гарантованого державою боргу та обмеження використання коштів дорожнього фонду (№7167);
    • Про збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (№7038д).
    Теги: Верховна Рада депутат воєнний стан Україна парламент
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    Рада ухвалила низку законів, які посилять оборону України