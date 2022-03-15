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    Рада продовжила воєнний стан на 30 діб

    Воєнний стан&nbsp;продовжили до 25 квітня - Рада продовжила воєнний стан на 30 діб
    Воєнний стан продовжили до 25 квітня
    фото: Defense Express

    Воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого

    Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 діб. Про це повідомляє народний депутат фракції «Голос» Ярослав Желєзняк.

    Нагадаємо, воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він мав тривати до 26 березня. Таким чином, його продовжили ще на 30 діб – до 25 квітня.

    Воєнний стан вводять у разі загрози нападу чи збройної агресії. Під час воєнного стану можуть запровадити:

    • комендантську годину,
    • встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,
    • обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

    Окрім того, під час воєнного стану у країні можуть запровадити трудову повинність чи обов'язкові суспільно корисні роботи, примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

    Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

    Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

    Згідно із законом, під час воєнного стану влада і зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт та приватне майно.

    Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

    Теги: Росія Верховна Рада депутат війна документи воєнний стан Україна транспорт майно
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    Рада продовжила воєнний стан на 30 діб