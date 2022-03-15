Рада позбавила Киву мандата, ще четверо нардепів заявили про вихід з ОПЗЖ

Із проросійської фракції ОПЗЖ хочуть вийти кілька нардепів

Одіозний нардеп Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Про це повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Насправді давно вже немає такого депутата Киви, є контужений зрадник Кива. Зараз він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш вже сушити сухарі», – написав Гончаренко. Про Киву також повідомляє низка ЗМІ та телеграм-каналів.

Крім того, нардеп Гончаренко повідомив, що з фракції ОПЗЖ хочуть вийти кілька нардепів, зокрема Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар.

Із фракції ОПЗЖ хочуть вийти кілька нардепів

Нагадаємо, що сьогодні ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина.

Як повідомляє ДБР, у депутатів серед іншого вилучена зброя. «Зокрема, у Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях і доларах, у Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5),у Волошина знайшли серед іншого пістолет», – зазначається у відомстві.

Також ми повідомляли, що ДБР оголосить нардепа Киву у міжнародний розшук.

Читайте також: