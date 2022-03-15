Від початку війни Україну залишили близько 20 нардепів ‒ Корнієнко

Дев’ять нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи

Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України. Про це повідомив перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко у спільному ефірі телеканалів.

«Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі», ‒ заявив він.

Водночас Корнієнко додав, що дев’ять нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.

За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом –ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ. До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.