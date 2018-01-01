Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд

До порядку денного Ради не внесено ні президентський, ні альтернативні законопроекти про антикорупційний суд

Верховна Рада України не включила до порядку денного президентський законопроект про Антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосувало лише 183 народних депутати. Разом з президентським законопроектом вносилося ще чотири альтернативних. [READ_MORE] У середу, 17 січня, народний депутат із фракції БПП, член комітету Верховної Ради з



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До порядку денного Ради не внесено ні президентський, ні альтернативні законопроекти про антикорупційний суд

Верховна Рада України не включила до порядку денного президентський законопроект про Антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосувало лише 183 народних депутати.

Разом з президентським законопроектом вносилося ще чотири альтернативних.

У середу, 17 січня, народний депутат із фракції БПП, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігор Артюшенко прогнозував, що законопроект про Антикорупційний суд може бути включено в порядок денний роботи Верховної Ради 18 січня.

Раніше ЗМІ показали листа голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена, у якому йдеться про те, що МВФ не погоджується із запропонованим проектом законом.

В Адміністрації президента заявили, що законопроект про Антикорупційний суд був розроблений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Президент Петро Порошенко закликав до конструктивної роботи, щоб законопроект про Антикорупційний суд України був успішно ухвалений і ефективно запрацював.

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