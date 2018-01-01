У Порошенка заявили, що закон про Антикорупційний суд відповідає вимогам Венеційської комісії
- Сьогодні, 17:13
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На Банковій відповіли на критику МВФ щодо законопроекту про Антикорупційний суд
В адміністрації президента кажуть, що законопроект про Антикорупційний суд був розроблений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії
Про це заявили у прес-центр адміністрації президента Петра Порошенка, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
У відомстві зазначили, що законопроект Порошенка було розроблено відповідно до Конституції України та відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Зараз він перебуває у стінах парламенту.
«Президент Петро Порошенко неодноразово наголошував, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного антикорупційного суду», - наголосили в адміністрації.
Зазначимо, напередодні ЗМІ показали листа голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена. У ньому йдеться про те, що МВФ не погоджується із запропонованим проектом законом.
Роден наголошує, що низка положень документа не сумісні із зобов’язаннями України відповідно до програми співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеційської комісії.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд. У Раді оприлюднили текст законопроекту.
Судді муситимуть пройти перевірку на детекторі брехні, щоб увійти до складу Антикорупційного суду.