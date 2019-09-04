Разумков пояснив, чому Рада прийняла закон про недоторканність авторства Порошенка



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Спікер парламенту Дмитро Разумков

«Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може, й більше», зазначив спікер

Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, прийняла закон про недоторканність авторства п'ятого президента Петра Порошенка для економії часу.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати стали такими ж, як і всі інші громадяни країни. Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може, й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки важливо, хто є творцем закону і хто написав, а принципово, хто його прийняв», - цитує Разумкова «Унн».

Як повідомлялось, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканністьіз 2020 року.

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

«Фракція «ЄС» проголосувала за законопроект про скасування депутатської недоторканності. Це законопроект, яким я пишаюся і який був внесений саме мною, п’ятим президентом України», – сказав Порошенко.

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.