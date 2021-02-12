Разумков розповів, коли депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство

Разумков зазначив, що Верховна Рада комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, що є кримінальним правопорушенням.

Про це в коментарі програмі ТСН заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Кнопкодавство – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично», – зауважив голова парламенту.

Разумков зазначив, що Верховна Рада комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством. На сьогодні вже є перші рішення.

«Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключені від системи «Рада». Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп», – розповів Разумков.

Голова парламенту також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

«Програма максимум – перейти на нову систему «Рада» або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування. Є різні варіанти, починаючи з сенсорних кнопок, і закінчуючи відбитком пальця. Але мені б дуже хотілося, щоб кнопкодавство залишилося в історії і останні події лише були в хроніках, а не в стінах парламенту», – наголосив Разумков.

Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Верховної Ради кнопкодавство має поодинокий характер. Але керівництво Парламенту докладатиме зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків.