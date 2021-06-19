Разумков відхрестився від «турборежиму» в Раді: ніколи не було

Разумков заявив, що в Раді «турборежиму» як такого не було, це вигадали журналісти

Нині Рада працює з тією ж швидкістю, як і раніше, заявив Разумков

У Верховній Раді IX скликання «турборежиму» ніколи не було – кількість законопроєктів, які парламент ухвалює зараз за день, приблизно такий самий, як і був на початку роботи. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про причини припинення «турборежиму» у ВР.

Зокрема, за словами спікера, «турборежиму» як такого не було, це вигадали журналісти.

«Якщо ви зараз подивитеся на кількість законопроєктів, які проходять в день, їх не менше, ніж було раніше. Якщо за повною процедурою розгляду питання, то за день можна пройти 3 законопроєкти. Ми проходимо іноді 20 законопроєктів. І якщо порівняти з першими днями нашої роботи, плюс-мінус буде той самий результат», - сказав Разумков.

Він зазначив, що нині Рада працює з тією ж швидкістю, як і раніше. Водночас, на думку Разумкова, якщо говорити про швидкість розгляду законопроєктів, то «дійсно, можна годину говорити, обговорювати один законопроєкт, але, як показала практика за ці 2 роки, в переважній більшості це можна зробити і за 17-20 хвилин. Це на якість закону не впливає».

«Єдине, що Covid-19 об’єктивно зменшив пропускну здатність Верховної Ради України. Верховна Рада жодного дня не була на карантині, але вона змінювала графік своєї роботи і працювала більше в комітетах, на територіях, тому що треба було і людям допомагати, і розробляти законопроєкти для того, щоб більш якісні законодавчі ініціативи потрапили в залу», - сказав Разумков.

Раніше, наприкінці жовтня 2019 року, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада поступово завершує так званий «турборежим».